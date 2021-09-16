Украина не использует массу имеющихся возможностей. Подробнее об этих перспективах рассказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.

В пример эксперт приводит те же события в Афганистане. «Это был подарок Зеленскому перед встречей с Байденом», - убежден он.

Атаманюк объясняет, что из-за этого президент США значительно потерял доверие, поэтому половина Сената и Конгресса встала на сторону Украины во время переговоров, а потому можно поднимать различные вопросы. «Можно ставить вопрос о пролонгации выплат по процентам и выплат по обязательству», - рассуждает экономист.

Также он отмечает, что вместо поднимать вопрос о Северном потоке-2 стоило говорить о создании газотранспортного консорциума с РФ и Германией. Если бы был консорциум, говорит Атаманюк, Украина бы не лишилась своей ГТС.

Также эксперт предлагает требовать заключить определенные договоренности об инвестициях на добычу украинских недр. «Это наша энергетическая безопасность и возможность – это как на блюдечке дано», - подчеркивает он.

Итак, Атаманюк констатирует, что все зависит от президента Украины и его окружения: либо они правильно воспользуются ситуацией и усилят государство, либо не смогут этого сделать и много потеряют. «Украину Бог любит и всегда дает возможности, которые мы, к сожалению, всё время теряем», - констатирует экономист.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что из-за Северного потока-2 Украина потеряла 5 млрд долларов в год.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк предложил стратегию возвращения Крыма.