Журналістка Любов Завальнюк прокоментувала відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, нагадавши про політичну кон'юнктуру, яка відбулася перед голосуванням.
Про це вона розповіла у програмі «Суть подій» на каналі Знай.ua.
«Сезон пікетів і популізму офіційно відкритий. У той час поки населення України з епохи бідності скочується в епоху убогості по всій країні презентують нові політичні еліти», - заявила Завальнюк.
Вона нагадала, що у Верховній Раді 4 жовтня запустили процедуру відкликання Разумкова з посади голови парламенту. За словами журналістки, сам Разумков заявляв, що на цьому тижні на порядку денному не може з'явитися питання його відкликання з посади, але нардепи вирішили інакше.
«Його політичний рейтинг зростав, інші політики його сприймали як дуже сильного гравця і навіть за кордоном до нього ставилися з повагою», - зазначила Завальнюк.
Чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією: "Зовсім дорослий вже"
Обірвалося життя знаменитого актора, колеги сумують: "Юрочка, ти завжди будеш в моєму серці"
Аварія в Польщі забрала життя молодих українців: "Дружили давно і були нерозлучними"
Літак з росіянами на борту впав, залишилася лише купа металу: перші деталі і фото
Потап показав, як виглядає Каменських у реальному житті без гриму і фільтрів: "Люблю її шалено"
Журналістка зазначила, що у парламентської фракції «Слуга народу» і Разумкова були розбіжності щодо закону про олігархів: останній вважав, що реєстр олігархів повинна створювати незалежна комісія, а не РНБО, як це передбачено в законопроєкті, і подавав свої правки до законопроєкту, а також звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити його. Крім того, за її словами, після прийняття законопроєкту в другому читанні Разумков заявив про спроби фальсифікації тексту документа.
«Тим часом у Верховній раді з'явився новий спікер Руслан Стефанчук. Проти призначення Стефанчука спікером Ради серед «Слуг» голосував тільки один - Артем Дмитрук», - додала Завальнюк.
Як повідомляла Politeka, Максим Ялі оцінив перспективи Разумкова.
Також Politeka повідомляла, що Роман Грищук заявив про Разумкова, що він хороший спікер, проводжали оплесками.