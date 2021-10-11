Журналістка Любов Завальнюк прокоментувала відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, нагадавши про політичну кон'юнктуру, яка відбулася перед голосуванням.

Про це вона розповіла у програмі « Суть подій » на каналі Знай.ua .

«Сезон пікетів і популізму офіційно відкритий. У той час поки населення України з епохи бідності скочується в епоху убогості по всій країні презентують нові політичні еліти», - заявила Завальнюк.

Вона нагадала, що у Верховній Раді 4 жовтня запустили процедуру відкликання Разумкова з посади голови парламенту. За словами журналістки, сам Разумков заявляв, що на цьому тижні на порядку денному не може з'явитися питання його відкликання з посади, але нардепи вирішили інакше.

«Його політичний рейтинг зростав, інші політики його сприймали як дуже сильного гравця і навіть за кордоном до нього ставилися з повагою», - зазначила Завальнюк.

Журналістка зазначила, що у парламентської фракції «Слуга народу» і Разумкова були розбіжності щодо закону про олігархів: останній вважав, що реєстр олігархів повинна створювати незалежна комісія, а не РНБО, як це передбачено в законопроєкті, і подавав свої правки до законопроєкту, а також звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити його. Крім того, за її словами, після прийняття законопроєкту в другому читанні Разумков заявив про спроби фальсифікації тексту документа.

«Тим часом у Верховній раді з'явився новий спікер Руслан Стефанчук. Проти призначення Стефанчука спікером Ради серед «Слуг» голосував тільки один - Артем Дмитрук», - додала Завальнюк.

Як повідомляла Politeka, Максим Ялі оцінив перспективи Разумкова .