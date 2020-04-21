По указке Фонда госимущества в ОГХК исчезли сервера, печать компании. Сотрудников не допускают к работе. Юридический отдел ОГХК вызвал полицию

Юротдел ОГХК обратился в полицию в связи с инцидентом, об этом говорится на официальном портале химической компании.

Пока легитимный руководитель ОГХК Михаил Макаров находится на больничном листе, временный его заместитель, назначенный Фондом госимущества в карантин, без конкурса, Питер Девис, он же бывший сотрудник пророссийской Glencore, полностью парализовал работу офиса компании.

«С утра 21 апреля сотрудники компании не могут попасть в офис. Там сменены замки, выставлена охрана. Работников не пускают на рабочие места. Отсутствуют доступ к серверам, печать ОГХК и журнал регистрации документов», - сообщает пресс-служба компании.

Недопуск сотрудников на работу - грубое попирание законодательства. Оно нанесет ущерб бюджету страны и самой ОГХК, которую еще несколько месяцев назад собирались продать на открытом конкурсе по выгодной цене. «В результате таких действий коллективу компании не будет начислен аванс заработной платы, не будут уплачены с него налоги, сорвется подача финансовой отчетности за 1 квартал, в результате чего компании будут начислены штрафы. Срывается проведение финансового аудита ОГХК за 2019 г компанией Baker Tilly», - отмечает пресс-служба.

Ответственно заявляем, что британский гражданин Питер Девис, плохо владеющий украинским языком и отечественным законодательством, совершает свои губительные для стратегического предприятия страны действия исключительно по указанию своего куратора – заместителя главы Фонда госимущества Сергея Игнатовского и его шефа – Дмитрия Сенниченко».

Странно, что именно так акционер - Фонд госимущества, - видит «эффективную» работу стратегической титановой компании и ее подготовку к «прозрачной» приватизации. К слову, приватизацию ОГХК, как и других флагманов украинской промышленности, Фонд отменил до «лучших времен».

На что хотим обратить внимание? Как-то странно совпала отмена приватизации с усилением власти на ОГХК Питера Девиса, То, что он не патриот Украины и предприятия – стало очевидно по совершенным им действиям в отношении коллектива компании. Чьи интересы он «проталкивает» через Сенниченко-Игнатовского? Думаем, это предмет расследования правоохранительных органов. Надеемся получить от них компетентную оценку решений нерезидента, который не пускает сотрудников ОГХК выполнять свои трудовые обязанности.