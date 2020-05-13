Депутати вимагають від прем’єра та керівника Мінекоенерго зупинити дію корупційних схем Коломойського на держпідприємстві «Центренерго»

Про це депутати заявили під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Депутат Михайло Волинець нагадав, що з липня минулого року держпідприємство «Центренерго», яке контролює олігарх Ігор Коломойський, відмовилось закуповувати українське вугілля на користь російського, яке постачається через близькі до бізнесмена структури за завищеними цінами. Внаслідок цих дій вітчизняні шахти змушені були зупинити свою роботу.

«Зараз продовжується та тенденція, що керівництво, менеджери «Центренерго» не ведуть себе як представники держави, а це державне підприємство. Включають зараз газомазутні блоки, вугілля знову не використовується. Замість того Коломойський і його структури мають дозволи від російського уряду завозити в Україну вугілля всіх марок, на відміну від діючих підприємств-учасників вугільного ринку України. Я прошу взяти під контроль це питання», - сказав Волинець.

Депутат Михайло Бондар також наголосив, що «Центренерго» продовжує відмовлятись від закупівлі вітчизняного вугілля та закликав керівника уряду втрутитись в ситуацію.

«Вони є основним державним підприємством, яке це має робити. Але він зараз відмовився закупляти вугілля. Закупляє в Коломойського газ і буде не вугіллям палити, а газом», - повідомив Бондар.

В свою чергу Михайло Волинець закликав в.о. міністра енергетики розглянути питання перепідпорядкування «Центренерго» іншій державній структурі, а не Фонду держмайна, зазначивши, що він є неефективним управлінцем. Та наголосив на необхідності зупинення закупівлі російського вугілля заради збереження енергонезалежності країни.

«Мова йде про забезпечення енергетичної безпеки держави і відносно того, що ми можемо зараз опинитися в повній залежності від країни-агресора, від Росії по використанню первинних енергоносіїв в нашій державі», - сказав Волинець.

Як стало відомо нещодавно Центренерго перейшла на використання газу замість вугілля держшах. При цьому закупівля газу ведеться у компанії олігарха Ігоря Коломойського «Юнайтед Енерджи». Відповідний борг «Центренерго» за державне вугілля вже сягнув півмільярда гривень.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою «Нафта Форс», засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому «Центренерго» закуповувало вугілля по 2500 грн за тонну, що было значно вище ціни, розрахованої за формулою «Роттердам+», яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становила 1,9 грн кВт / год.