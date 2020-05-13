Національне антикорупційне бюро розслідує понад 20 кримінальних проваджень щодо корупції у сфері діяльності «Укрзалізниці» та інших державних транспортних підприємств, сума завданих збитків за якими складає 1,1 млрд грн

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит інтернет-видання «Обозреватель».

Зокрема у відповіді НАБУ повідомляється, що на сьогодні у відомстві перебуває 21 кримінальне провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця». Попередня сума збитків у цих та інших провадженнях стосовно діяльності транспортних держпідприємств становить орієнтовно 1,1 млрд грн.

«Основні правопорушення, що розслідують детективи Національного бюро у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця», пов’язані із зловживаннями під час проведення публічних закупівель, обслуговування боргових зобов’язань, здійснення страхової діяльності, надання пільг на тарифи з вантажних перевезень», - зазначається у відповіді НАБУ.

Нагадаємо, раніше Держаудитслужба повідомила, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» та його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово господарську діяльність держпідприємства.

Водночас народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в «Укрзалізниці», депутати ініціюватимуть питання про його заміну.