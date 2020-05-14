Разделение всех активов операторов системы распределения на старую и новую базу, которое предусмотрено новой методологией RAB-тарифов, убьет любые перспективы инвестиций в электросети.

Об этом сообщила Людмила Буймистер, народный депутат фракции «Слуга Народа» и глава подкомитета по вопросам развития конкуренции на равных условиях для бизнеса Комитета Верховной Рады по вопросам экономичного развития в ходе онлайн-заседания Комитета энергетики Ассоциации Юристов Украины на тему «Особенности проекта РАБ-регулирования для операторов системы распределения».



«По большому счету, такой подход к делению базы активов убивает всю перспективу инвестиций в сети», - утверждает нардеп.



Также Буймистер отметила, что износ электросетей в среднем по стране составляет 60-80%. Для глобального обновления сетей необходимо около 10 млрд грн в год. Но предложенная методология перехода на стимулирующий тариф (RAB-тариф) предполагает начисление ставки возврата инвестиций на уровне 1% и 15%. Это ниже чем ставка возврата вклада на облигации внутреннего госзайма и не даст возможности привлекать необходимые сумы на рынке инвестиций.



«Тут возникает много вопросов. Не понятно, как делить эти активы. В первую очередь есть вопрос – какой инвестор захочет под такую ставку доходности активов вкладывать деньги в сети», – оценивает Буймистер.



Кроме того, Людмила Буймистер подчеркивает, что начисление прибыли и амортизации на 3 год после инвестирования скажется на возможности инвестора обслуживать кредиты: «Первые 2 года не понятно, как инвестору отдавать кредиты и обслуживать проценты по кредитам, если он вкладывает существенные деньги».



Депутат предлагает оставить единую ставку регуляторной базы активов, привязав ее к средневзвешенной стоимости активов, которая должна быть выше, чем ставка внутреннего госзайма.



Напомним, ранее нардеп Виктория Гриб заявляла, что нет инвесторов, которые будут готовы вкладывать средства в электросети под 15%.