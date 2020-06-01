Наслідками неефективної системи тарифоутровення «Витрати+» є те, що фізичний знос мереж не зменшується, а збільшується, а надійність електропостачання лишається низькою
Виправити ситуацію може впровадження RAB-тарифу за європейськими практиками. Про це заявив Сергій Чех, екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості в ефірі каналу Україна 24.
«Система «Витрати+» вичерпала себе. Тому ми бачимо наслідки – фізичний знос мереж не зменшується, а збільшується. Є низькою надійність електропостачання. Тому на часі є застосування європейських практик щодо застосування стимулюючого тарифоутворення для ОСР», - стверджує Сергій Чех.
Енергоексперт Сергій Чех зазначає, що через недофінансованість мереж ймовірність великої аварії на електромережах збільшується.
Разом з тим Сергій Чех стверджує, що методологія переходу на стимулюючий тариф, що запропонував НКРЕКП, не дає впевненості в тому, що коштів вистачить і для розвитку електромереж, і для підвищення якості електропостачання.
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Зокрема не зрозуміло як Регулятор визначив ставки доходності на інвестиції в стару та нову базу. Та чому було прийнято рішення повернення інвестицій на 3-й рік після вкладення коштів.
«Сьогоднішні пропозиції регулятора піддаються критиці через показники. По перше – норми доходу. 15 % на новий капітал і 1% на старий капітал. В більшості країн не відрізняють ці капітали. В більшості рахується все рахується як одна база активів», - підкреслює Сергій Чех.
Щоб виправити ситуацію Сергій Чех пропонує зняти відтермінування повернення інвестицій.
Нагадаємо, що раніше експерти енергетики підкреслили, що перехід на стимулююче тарифоутворення не приведе до значного зростання тарифу.