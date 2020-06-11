Кабмін має знайти 11 млрд грн на виконання доручення президента щодо підвищення зарплат медичним працівникам з 1 липня

Про це голова Комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради Михайло Радуцкий повідомив на сторінці в соціальній мережі Facebook.

«З нетерпінням очікуємо від Мінфіну та МОЗ пропозицій щодо підвищення зарплат українським медикам з 1 липня 2020 року. На сьогодні питання дефіциту бюджету вже не стоїть так гостро – Міжнародний валютний фонд погодив надання Україні траншу, навіть у більшому розмірі, ніж очікувалось. Повернення до співробітництва з МВФ відкриває нам вікно можливостей для макрофінансової допомоги від ЄС та кредитів Світового банку. Міністр фінансів Сергій Марченко запевняє, що угода з МВФ дозволить профінансувати зарплати, пенсії, доплати лікарям, підтримати соціально вразливих українців. А також дасть можливість спрямувати значні кошти на фонд боротьби з коронавірусом. Сподіваюсь, що Мінфін зможе знайти додаткові ресурси не лише на доплати, а й на фінансування програми підвищення зарплат!» - написав народний депутат.

Михайло Радуцький нагадав, що місяць тому президент доручив Кабміну знайти 11 мільярдів гривень для збільшення оплати праці всім медичним працівникам. МОЗ погодив дату – з 1 липня 2020 року. Підвищення зарплати має становити до 50%.

«Необхідність підвищення зарплат обумовлена декількома причинами. По-перше, другий етап реформи вимагає від медиків мобілізуватись та почати працювати в нових конкурентних умовах, фактично змагатись за пацієнта. Але чи маємо ми право вимагати від лікарів мобілізації та роботи за новими стандартами, якщо вони сьогодні отримують дійсно жебрацькі зарплати? У людей немає ані мотивації, ані бажання щось змінювати, сприймати нове. По-друге, в країні продовжується епідемію коронавірусу – у нас захворіло понад 5 тисяч медичних працівників. І це не завжди категорія медиків, яка безпосередньо займається боротьбою з вірусом та відповідно отримує 300-відсоткову надбавку до зарплатні. Хворіють не лише лікарі екстреної допомоги чи інфекційних лікарень. Будь-який медик сьогодні у зоні ризику. І це ще одна причина матеріально підтримати всіх наших медиків та медичний персонал. Якщо це не зробити терміново, ми поступово втратимо значний відсоток медичних працівників», - продовжив Михайло Радуцький.

Голова Комітету здоров’я нації вважає, що проблему дефіциту кадрів потрібно негайно вирішувати, в тому числі, за допомогою підвищення зарплат.

«Як голова Комітету здоров’я нації провів низку зустрічей та консультацій з приводу можливих джерел фінансування. Але остаточних рішень очікуємо від наших профільних міністрів. Це питання перебуває на контролі Комітету. Вважаю його одним з першочергових. Даємо людям обіцянки – маємо їх виконувати…», - підсумував Михайло Радуцький.

Нагадаємо, що на початку травня Володимир Зеленський доручив Кабміну знайти 11 мільярдів гривень для збільшення оплати праці всім медичним працівникам.

5 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв з 1 липня підвищити зарплату медиків до 50%.