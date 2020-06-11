Подписание меморандума Кабмина с инвесторами в солнечную и ветровую энергетику стало тяжелым компромиссом, на который инвесторы были вынуждены пойти из-за критической ситуации в энергетической отрасли Украины

Об этом после подписания рассказал менеджер по развитию бизнеса норвежской компании Scatec Solar Магнус Йохансен.

По его словам, разные участники рынка поддержали итоговый текст меморандума, не смотря на существенный негативный эффект для их бизнеса: «Подписали меморандум самые разные стороны. Да, все ощущают боль. В тоже время, все осознают, что необходимо было сдвинуться с места, так как Украина находиться в тяжелейшем кризисе», - отметил Йохансен.

По его словам, дисскусия была сложной. «Это дискусия вокруг коммерческих вопросов. Что уникально в данной ситуации: девелоперы и инвесторы получили предложение урезать свой интерес и ничего не получить взамен, и это безусловно очень сложное решение, чтобы пройти через него», - резюмировал новежский инвестор.

Кабинет министров Украины 10 июня подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики" с инвесторами в солнечную и ветровую энергетику. Он предполагает добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов: для солнечных электростанций на 15%, для ветровых - на 7,5%.

Также, ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов. Для производителей ВИЭ усиливается ответственность за небалансы электроэнергии.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение позволит сэкономить 2 млрд евро в год.

Напомним, что энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы.

В частности, долги государственного «Гарантированного покупателя» перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему «зелёных».