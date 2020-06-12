Запровадження квот на сірчану кислоту для захисту національних виробників виявилось неефективним, їх потрібно скасувати

Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький.



«За заявою національних виробників так званих були запроваджені обмежувальні заходи. Ці обмежувальні заходи ще у 2018 році не призвели до жодного позитивного ефекту. Фінансові показники наших виробників тільки погіршилися з того часу. Одночасно ми маємо зростання ціни на сірчану кислоту на внутрішньому ринку на 90%», - розповів Біленький.



За його словами, запровадження квот на сірчану кислоту призвело до створення на ринку штучного дефіциту цієї сировини, а кілька посередників монополізували ринок, значно підвищивши ціни.



«Є кілька посередників, які якимось чином монополізували цей ринок. Зараз ми не можемо напряму придбати у цих двох виробників, які є сьогодні, цю сировину. Ми вимушені звертатися до посередників, в яких ця сировина є, які диктують на ринку ці умови, на 90% більше, ніж вона була», - сказав Біленький.



На його думку, обмеження мають бути зняті, як неефективні. «Ми виступаємо за те, щоб ці обмеження були зняті просто як неефективні. Союз хіміків разом з металургами проти цих обмежень, які начебто були введені для захисту національного виробника», - наголосив Біленький.



Нагадаємо, квоти будо введено у 2018 році нібито для захисту вітчизняного виродника. Однак ніхто з трьох українських виробників за цей час не показав покращення фінансового стану. Напроти, за словами експертів квота є корупційно