Дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса призвели до знищення вітчизняного енергоринку та мільярдних боргів енергокомпаній.

Про це заявив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко.



«Національну енергетику додумався розвалювати ні хто інший , як депутат вже від президентської фракції нинішнього парламенту зі «Слухи народу». Більш того, що вже цинічніше, він очолює Комітет по енергетиці, це пан Герус. Він у жовтні протягнув поправку, за якої з-за кордону, з Росії ,транзитом через Білорусь почали закупляти електроенергію, струм. До чого це призвело? Одразу розбалансувався український енергетичний ринок, одразу українські енергетичні підприємства пішли в жорстку кризу, в жорсткі мільярдні борги», - сказав Наливайченко.



Він також вважає, що Андрій Герус був причетний до корупційних схем в енергетиці, внаслідок яких держава зазнає значних збитків, і його дії мають розслідувати правоохоронні органи.



«СБУ і НАБУ мають розслідувати кримінальне провадження, мають допитати і цього народного депутата, і членів НКЄРП, Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, які теж брали учать в цих злочинних схемах розкрадання української енергетики», - наголосив Наливайченко.



Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.



В свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.