Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства во главе с министром Игорем Петрашко может принять решение в пользу группы Приват Игоря Коломойского о повышении пошлины на импорт дизельного топлива

Соответствующее решение может быть принято уже на текущей неделе, пишет Знай.

Жалоба о проведении расследования в отношении импорта дизельного топлива и сжиженного газа была подана 21 января 2020 г. 22 мая 2020 г. Межведомственная комиссия планировала отклонить эту жалобу как необоснованную, но под давлением депутатов и СМИ из орбиты влияния группы «Приват», это решение удалось отложить до июня. По мнению ряда экспертов, министр Игорь Петрашко после медиа-атаки изменил свое мнение и может поднять цены на дизтопливо и автогаз.

Как известно, украинские производители нефтепродуктов 21 января инициировали введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали ПАО "Укртатнафта", ОАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча".

Инициаторы требуют от государства провести антисубсидиарне расследование и ввести пошлины на российские дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с ежегодным повышением на 4,24 процентных пункта - до 25,4% в 2024 году. "Приват" контролирует более 70% добычи нефти, более 80% ее переработки и 90% перевалочных мощностей для импорта нефтепродуктов в морских портах.

По мнению экспертов, инициатива предприятий Коломойского отразится на населении страны дважды. Если решение Комиссии по международной торговле будет в пользу топливных производителей, бизнес будет вынужден переложить подорожание топлива в цену товаров и услуг. В результате, первый раз заплатят на колонке АЗС водители автомобилей, второй раз - заплатят все на кассе в магазине.