Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус отказывается расследовать коррупционную схему по поставкам электроэнергии «Укрзализныце», на которой государство ежемесячно теряет 100 млн грн.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Украина 24».



«Когда мы говорим об Андрее Герусе, меня, например, очень волнует история, которую я первым обнародовал в конце мая, о том, как КП «Киевтеплоэнерго», коммунальное предприятие продает электроэнергию, конечным потребителем котороый является «Укрзализныця», государственное предприятие. Только между коммунальным предприятием и государственным происходит следующее. Коммунальное отпускает электроэнергию по 1,31 гривны за киловатт, дальше несколько фирм-прокладок частных, а в конце уже «Укрзализныця» покупает по 1,59 гривны», - сказал Гончаренко.



По его словам, убытки государственной компании «Укрзализныця» от этой схемы составляют свыше 100 миллионов гривен в месяц. Учитывая, что схема действовала с начала года, на сегодня общая сумма убытков превышает полмиллиарда гривен.



Гончаренко также подчеркнул, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус не реагирует на его призыв заняться расследованием этой ситуации, а коррупционная схема продолжает действовать.



«Только за эти 3 недели государство снова потеряло около 70 миллионов гривен. И все это каждый день продолжается. А Андрея Геруса и его энергетический комитет это вообще не волнует. Хотя вопрос профильный, и ты можешь его решить очень быстро. Собери комитет, вызови туда несколько заинтересованных лиц и разберись в этой ситуации, прекрати ее. Но почему-то он не хочет этого делать», - рассказал Гончаренко.



Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме, получившей название «Золотой ключик», по поставкам электроэнергии «Укрзализныце», на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЕКП Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании «НЭК» Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП «Киевтеплоэнерго» продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые, перепродавая ее друг другу, поставляли ток «Укрзализныце» по цене 1,69 грн кВт-час. То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе. За первый квартал 2020 года ущерб госпредприятий от схемы "Золотой ключик" составил 321 млн. грн.