Запровадження мита на імпорт дизельного пального та скрапленого газу призведе до підвищення цін на продукти харчування та зростання інфляції

Про це йдеться у зверненні ГО «Всеукраїнський аграрний форум» до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.



«Збільшення вартості дизельного пального та скрапленого газу призведе до ланцюгової реакції: зростання цін на продукти харчування, транспортні перевезення, собівартість інших товарів широкого вжитку. Першими на собі наслідки таких дій відчують аграрії: у разі ухвалення рішення, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз», - зазначається в зверненні.



В організації також наголосили, що наслідком запровадження мита на дизпаливо стане здорожчання собівартості вирощеної аграріями сільгосппродукції, зменшення рентабельності і, як наслідок, - падіння конкурентоспроможності на світових ринках. За їх оцінками, у разі впровадження мита додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости на 1,9-3,0 млрд грн.



Окрім того, аграрії звернули увагу, що здорожчення дизпалива призведе до збільшення витрат не тільки аграріїв, а й усіх без виключення галузей економіки, через збільшення вартості перевезення продукції.



«Введення спеціального мита на дизпаливо та скраплений газ загострить соціальну напругу, адже ціни на пальне на АЗС для кінцевих споживачів почнуть стрімко зростати», - наголошується в зверненні.



Нагадаємо, раніше директор НТЦ «Психея» Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям.



У свою чергу президент Української зернової асоціації Микола Горбачов наголосив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріїв, які є ключовим його споживачем.