Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус має ініціювати фінансовий аудит держкомпанії «Центренерго» та перевірку фактів корупції, які оприлюднили ЗМІ.

Про це написала народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.



«Вчора написала запит голові Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу. Попросила свого однопартійця ініціювати на найближчому засіданні проведення фінансового аудиту «Центренерго» за 2019-2020 роки. Чомусь саме в цей період компанія була втягнута у величезну кількість скандалів, яких не було, мабуть, за всю її історію», - повідомила Буймістер.

Пройшов місяць з прес-конференції Володимира Зеленського, де він визнав – у роботі держкомпанії «Центренерго» не все... Gepostet von Liudmyla Buimister am Donnerstag, 18. Juni 2020

Вона нагадала, що за керівництва компанією Олександра Потапенка «Центренерго» купувала вугілля у РФ вдвічі дорожче та замість українського. Окрім того, спалювала дорогий газ приватної структури, маючи борги перед гірниками держшахт та продавала електроенергію за заниженими цінами на окремі підприємства собі у збиток.



«Це все мільярди гривень, які були виведені з держкомпанії. Тобто вкрадені у народу України. Це підтверджується збитками. «Центренерго» змінило 1,4 млрд грн прибутку у 2018 році на понад 2 млрд грн збитку у 2019. І це лише за оцінкою Фонду держмайна. Реальна цифра може бути значно більшою», - написала Буймістер.



Вона також зазначила, що попри оприлюднені журналістами факти дії корупційних схем на «Центренерго», голова профільного парламентського комітету Андрій Герус жодного разу не звертався до правоохоронних органів з приводу їх перевірки



«Голова Комітету Андрій Герус точно міг би створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, щоб розслідувати діяльність менеджменту «Центренерго» в 2019-2020 роках», - вважає Буймістер.



Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

Як заявив бізнесмен Віталій Кропачев Герус в цей період приїздив до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на Центренерго.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. Млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою.

«Центренерго» з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі». По даним Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих оборудках досягли 900 млн грн.



За даними розслідування Бігус.інфо вугілля на «Центренерго» поставляється через російські фірми бізнесменів близьких до терористів «ДНР».

При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на «Центренерго» компанією Юнайтед Енерджі близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної “Укрнафти” за ціною нижче ринкової і продається на «Центренерго» вище ринкової.

«Юнайтед Енерджі» була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.