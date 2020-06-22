100 мільйонів гривень можуть осісти в кишенях держслужбовців «Укрзалізниці», зокрема в. о. голови правління «УЗ» Івана Юрика та його підлеглих у філії «Центр забезпечення виробництва»: Золотарьова, Шиганова, Довгаленко та Олійник, а кожному пасажиру доведеться переплачувати за квитки. Це може статися тому, що у вартість квитків заклали ціни на паливо - якщо вона зростає, то вартість буде більше

Про це, як пише РБК-Україна, повідомляє «СтопКор».

Як відзначають журналісти, розцінки на паливо з початку року почали падати, але «Укрзалізниця» продовжує закуповувати масла за космічними цінами, ще й на непрозорих тендерах. В грудня 2019 року «УЗ» запланувала закупівлю моторних масел. Процедура придбання затягнулася, і тільки в березні оголосила два ідентичних тендери на суму понад 250 млн гривень. Були проведені тендерні закупівлі на масло і мастильні матеріали, в яких брали участь 7 учасників. Серед них офіційні представники двох найбільших в Україні заводів - виробників масел компанії «Торум» і «Мироил», які багато років співпрацювали з УЗ, а також компанія «КСМ-Трейд», яка також неодноразово надавала послуги установі. Але замовник відхилив пропозиції і допустив до аукціону всього 2 компанії - ТОВ «Корнет Холдинг» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Хілл Корпорейшн - Юкрейн».

«Після того, як була розміщена документація в «Прозорро» на наступний день нас зняли. Таким чином, відбувається відрізання конкурентів, зменшується коло учасників, що є ознакою неконкурентної боротьби», - підкреслив директор компанії «КСМ-Трейд» Олексій Буйнацкий.

Як зазначила аналітик руху «За чесні закупівлі» Анастасія Бондаренко, рішення тендерного комітету неправомірно. «Дві компанії мають порушення в тендерн их пропозиціях, їх тендерні пропозиції не відповідають вимогам і мають бути відхилені. Але замовник, незважаючи на ці порушення, допустив ці компанії і буде приймати рішення про підписання договору», - заявила Бондаренко.

Учасники торгів бачать очевидні порушення «Укрзалізницею» законодавства України про публічні закупівлі і умисні дії, що містять ознаки зловживання владою та службовим становищем з боку Івана Юрика,

Як відзначають журналісти, проводити цей тендер Іван Юрик взагалі не мав права. За позовом ТОВ «Торум», 25 травня 2020 Господарський суд Києва заборонив Філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці здійснювати дії і приймати рішення, спрямовані на продовження зазначених процедур. 27 травня було відкрито виконавче провадження та вручено відповідну постанову заступникові директора філії «ЦЗВ» Юрію Шиганову. Однак, рішення суду керівництвом УЗ було проигнорировао, і 28 травня був проведений електронний аукціон і визначений переможець. І 19 червня був підписаний контракт з ТОВ «Корнет Холдинг».

22 червня представники компаній, які неправомірно позбавили можливості брати участь у тендері, надали в УЗ офіційні листи з цінами, нижче підписані контракти з переможцями тендеру. Крім того, компанії звернулися з відповідними листами до прем'єр-міністра Дениса Шмыгалю, а також у НАБУ з вимогою перевірити прозорість тендерної процедури та наявність корупційної складової.