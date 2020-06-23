Если ситуацию в «Укрзализныце» не взять под контроль, к концу лета Украина останется без железной дороги

Об этом написал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили на своей страничке в Facebook.

«Провели совместное заседание с наблюдательным советом Укрзализныци, и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением. Если ситуация, которая полностью пущена на самотёк, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги», - написал Саакашвили

По его словам, в настоящее время в «Укрзализныце» практически нет действующего руководителя, и она брошена на произвол судьбы. По его мнению, необходимо срочно принять ряд предложенных им решительных мер.

«Необходимо срочно принять целый ряд самых решительных мер, которые я сегодня изложил, а вскоре представлю в письменном виде», - написал Саакашвили.

Ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы «Укрзализныци» вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

Напомним, Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Укрзализныця» и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

По итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.