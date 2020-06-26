Формула «Роттердам+» встановила прозоре та прогнозоване формування ціни на вугілля, це забезпечувало шахтарів роботою, після скасування формули енергогалузь скотилась в кризу.

Про це написав народний депутат України Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.



Депутат нагадав, що формула ціноутворення на вугілля «Роттердам+» діяла до 1 липня 2019 року, і вона дозволяла мати прозору і економічно обґрунтовану ціну.



«Українські шахти працювали, видобуток зростав, гірники отримували зарплату, держпідприємства, в тому числі, «Центренерго», були прибутковими, держбюджет отримував мільярди гривень податків», - написав Наливайченко.



Він також зазначив, що після скасування дії формули, ситуація у вугледобувній галузі різко погіршилась - ціна вугілля суттєво зросла, воно стало незатребуваним, як наслідок видобуток вугілля в першому кварталі 2020 року впав на 40%. За підрахунками експертів, загальний збиток України від скасування «Роттердам+» склав більше 6 млрд гривень.



«До «Роттердам+» ціна на електроенергію визначалася вручну, що створювало ґрунт для корупції. Формула дозволила запровадити прозорий механізм, заснований на європейській практиці», - наголосив Наливайченко.



Нині ж, за його словами, через майже рік після скасування формули «Роттердам+» вугільна галузь опинилась в кризі, шахтарі страйкують, а державні підприємства мають мільярдні борги через корупційні схеми в енергогалузі.



«Це наслідок розвалу енергетичної політики держави, починаючи з голови парламентського комітету з енергетики Андрія Геруса. Сьогодні в Україні зупинені як державні, так і приватні шахти. Протягом останніх місяців сотні мільйонів вкрали через фірми-прокладки на постачанні електрики державним підприємствам («Укрзалізниці» та ін.).

«Золоті ключики» опинилися в брудних руках топкорупціонерів, а наші шахтарі і енергетики - без роботи та зарплат!», - підсумував Наливайченко.



Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона базувалася на ціні вугілля на європейському вугільному хабі «Амстердам-Роттердам-Антверпен» та передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.



Кабмін, який очолював О.Гончарук запровадив, а потім Кабмін під головуваннням Д.Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він, як і «Роттедам+» також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – від газового хабу TTF.