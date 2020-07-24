Керівництво банку «Преміум» звинуватило Нацбанк України в цілеспрямоване знищення успішного підприємства та зажадало грошової компенсації після того, як Верховний суд визнав ліквідацію банку незаконно

Верховний суд 15 июляотказал касаційній скарзі Національного Банку України проти банку «Преміум».

При цьому суд ухвалив наступні рішення:



1. Скасувати рішення НБУ про ліквідацію банку.



2. Скасувати рішення Фонду про початок ліквідаційної процедури.



Суд визнав, що ліквідація банку більш 4 років була незаконною.

В банку підкреслили, що Петро Порошенко, Валерія Гонтарєва і Катерина Рожкова знищили успішне підприємство, позбавивши акціонерів власності, яку вони збирали по крихтах. Більш тогго. з-за такого рішення без роботи залишилися більше п'ятисот чоловік співробітників банку. Також на багато років залишилися без заощаджень власники депозитів, а юридичні особи без обігових коштів, які були заморожені на роки.

«Ми вимагаємо основі законів України та Конституції України публічного вибачення НБУ перед акціонерами, колективом і вкладниками банку Преміум, відкриття кримінальних справ на керівництво НБУ і правління НБУ, злочинні дії яких спричинили величезні збитки громадян України», - йдеться в заяві представників банку.

Ще банк вимагає грошової компенсації, яка б містила стартову вартість знищеного підприємства, недоотриманий прибуток за 4,5 року за безкоштовне користування грошима на рахунку банку, що перебувають в НБУ, а також моральну шкоду.

«Також ми вимагаємо повернення генеральної та валютної ліцензії, який зараз блокує «абсурдний», антинародний і антиконституційний закон «про Банки» в якому були порушені базові досягнення України і розтоптані мінімум 11 статей Конституції, скажімо більше що таким законом не може похвалитися більше жодна країна у світі, крім нашої! І ми впевнені, що Конституційний суд України найближчим часом розгляне і скасує ганебний для нашої країни фейк-закон. Звертаємось до Гаранта Конституції і просимо, про піклування та охорони приватних інвесторів в Україні, від цих фактів буде залежати загальна інвестиційна привабливість нашої країни, де НБУ, самим нахабним чином і безкарно не виконувало вступило в силу рішення суду протягом 2,5 років», - підкреслюється у зверненні.

Зазначимо,акціонерам банку «Преміум» знадобилося більше чотирьох років для відновлення справедливості. Але тепер Верховний Суд остаточно поставив крапку в цьому процесі.

В кінці 2015 року «Преміум» був одним з найнадійніших в Україні. Короткий список фактів про банку на той момент:

1. Банк перебував на 47 місці рейтингу НБУ з 165 діючих на той момент

2. Банк мав кредитний рейтинг (ua BBB позитивний) одна з вищих ступенів стійкості

3. Банк мав 24 філії в усіх обласних містах України

4. Банк мав 5000 рахунків юросіб і 18000 рахунків фізосіб

5. Commerzbank Germany відкрив після ретельного комплайнс прямий кореспондентський рахунок (це перший і єдиний прецедент на території СНД з 2013 року)

6. Банк без зауважень пройшов перевірку податкової за період 2012-2015 роки, за 2015 було сплачено понад 8 млн. податків

7. Банк пройшов комплексну перевірку НБУ за період 2012-2015 без зауважень

8. В Банку працювало понад 500 осіб

9. Банк був нагороджений міжнародною системою VISA вищою нагородою 2015 року

10. Всеукраїнське агентство «ЗІРКА ЯКОСТІ» назвала банк «Преміум» кращим підприємством України 2015 року

11. Четвертий Всеукраїнський конкурс «БАНК, ЯКОМУ ДОВІРЯЮТЬ» - банк «Преміум» отримав золоту медаль у номінації «турбота про клієнта».

Крім того, банк не мав жодної заборгованості ні перед державою, ні перед Національним банком.