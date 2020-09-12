Справа "Роттердам+", що отримала завдяки гучним заявам НАБУ великий суспільний резонанс, остаточно перетворилася на фарс

Про це заявив народний депутат Сергій Магера.

"Майже чотири роки НАБУ грало у велику політичну гру, безуспішно шукаючи докази нанесення "космічних збитків" державі і споживачам», - повідомив депутат у своєму блозі на сайті «Кореспондент».

Він нагадав, що законність і обґрунтованість формули була підтверджена 10 українськими та 4 міжнародними експертизами, виконаними як з ініціативи обвинувачення, так і сторони захисту..

"Півтора десятка українських і міжнародних інститутів, серед яких - Київський НДІ судових експертиз і Європейська асоціація вугілля, у своїх висновках заявили, що формула "Роттердам+" нікому не нашкодила, але була потрібна при перехідному етапі від регульованої моделі енергоринку ринку до ринкових відносин. Безпрецедентного розмаху експертиза, проведена окремо за запитом СБУ, підтвердила ті ж результати. До того ж, цей принцип затвердили в меморандумі України з МВФ при визначенні ціни на газ», - підкреслив він.

Сергій Магера нагадав, що ініціатор фейкової справи "Роттердам+", колишній нардеп Віктор Чумак 8 вересня не з'явився до Вищого антикорупційного суду, куди подав скаргу на рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про припинення слідства.

«Що збирається протиставити цим аргументам Віктор Чумак в Антикорупційному суді? Важко уявити. Але точно знаю, що відкату назад до ручного регулювання цін, на догоду окремим олігархам, не буде. На це у влади вистачить політичної волі», - вважає С.Магера.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу до суду і зупинили розслідування на невизначений термін.