Про це йдеться у зверненні Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до голів парламентських комітетів з питань бюджету та з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

В ІСС зазначили, що попри підписаний Меморандум про взаєморозуміння між урядом та інвесторами у розвиток проектів з ВДЕ та ухвалений на його виконання закон, виробники «зеленої» електроенергії не отримують 100% розрахунків за «зеленим» тарифом. Окрім того, інвестори мають сумніви, що буде погашено заборгованість перед «зеленою» генерацією, що також передбачено Меморандумом та законом.

«Невиконання державою своїх зобов’язань в повному обсязі ставить під сумнів виконання і зобов’язань держави щодо забезпечення погашення боргу перед виробниками ВДЕ у розмірі 40% від загального боргу, що сформувався станом на 1 серпня 2020 року», - зазначається в зверненні.

В ІСС наголосили: виконання державою зобов’язань перед інвесторами – це не тільки вже реалізовані 80 млрд доларів в українську економіку, а й майбутнє енергонезалежності нашої країни та обраний вектор на декарбонізацію. Та закликали депутатів підтримати законопроект, який передбачає випуск ОВДП для погашення боргів перед інвесторами у виробництво електроенергії з ВДЕ.

«Вважаємо важливим підтримати прийняття Верховною Радою проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» (реєстр. №4151 від 24.09.2020р.) для забезпечення виконання державою власних зобов’язань», - зазначили в ІСС.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на струм для населення.

Як повідомлялося, 6 жовтня асоціації ВДЕ написали листа до прем'єр-міністра Д. Шмигаля, якому повідомили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. Зокрема, через те, що в липні цього року було ухвалено закон про зменшення "зелених" тарифів, а борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел перевищили 21 млрд грн.

На думку юристів, подання масових позовів інвесторів ВДЕ в Міжнародний інвестиційний арбітраж проти держави за порушення їхніх прав є найефективнішим засобом захисту.

За інформацією із судових реєстрів, уже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності Закон №810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону – реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дадуть можливість економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році.

Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію починаючи із серпня цього року. Станом на початок жовтня борги за попередні періоди не погашено, а рівень розрахунків за електроенергію по ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень – 27%.