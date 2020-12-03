В Офісі генерального прокурора розцінюють звинувачення генпрокурора Ірини Венедиктової з боку НАБУ в незамінний прокурора у провадженні за формулою "Роттердам+" як спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП і Офіс генпрокурора.

Про це пише Знай.юа.

"...слід зазначити, що протягом слідства ніким не висловлювалося сумнівів у його (прокурора – ІФ) ефективності і не стояло питання про необхідність заміни прокурора у провадженні, в тому числі і у зв'язку з його можливою зацікавленістю у запобіганні публічного судового розгляду протиправних дій посадових осіб НКРЕКП та представників групи компаній-бенефіціарів", - йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер увечері прес-службою офісу генпрокурора.

Однак, додають в офісі, відразу після прийняття прокурором САП Віталієм Пономаренком, що є самостійним у своїй процесуальній діяльності, рішення про закриття кримінального провадження виникла низка питань щодо ефективності слідства та необхідності в заміні прокурора у провадженні.

В офісі зазначають, що 11 листопада 2020р Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви детективів НАБУ про відвід прокурора САП у зазначеному кримінальному провадженні, "а тому відсутні будь-які докази його можливої заангажованості".

"В даний час питання про необхідність заміни прокурора в цьому кримінальному провадженні вивчається, і остаточне рішення буде прийнято після повної і всебічної перевірки всіх обставин справи", - підкреслюють в офісі генпрокурора.

"При цьому, поки вбачається, що НАБУ здійснюються спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП і офіс генерального прокурора, одночасно намагаючись без наявності необхідних достатніх доказів і їх переконливості направити кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду", - йдеться в заяві.

При цьому в офісі генпрокурора підкреслюють, що в їх розпорядженні залишаються тільки 2 дні з встановленого ст.219 КПК України терміну досудового розслідування.

Як повідомлялося, 30 листопада Вищий антикорупційний суд не задовольнив заяву адвокатів про відвід детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у справі "Роттердам+".

Раніше колегія суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, проте Центр протидії корупції заявив, що, згідно з іншим вердиктом ВАКС, справа залишається відкритою.

НАБУ 24 березня 2017 року відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". З 1 липня 2019 року була запущена нова модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, у тому числі формула "Роттердам+", припинила дію, проте розслідування НАБУ тривало, а справа почала слухатися в судах.

Екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк, який перебуває в розшуку за звинуваченнями НАБУ за формулу "Роттердам+", вважає, що уряд своєю постановою від 24 січня цього року про формулу ціноутворення на газ для "Нафтогазу України" фактично підтвердив справедливість "Роттердам+".

У спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) 28 серпня заявили, що "справу "Роттердам+" закрито в частині, що стосується підозрюваних, проте саме досудове розслідування триває. В антикорупційному органі зазначили, що на даний час, у зв'язку з тривалістю попереднього розслідування, фактичним обмеженням строків досудового розслідування, визначеним п.3 ч. 4 ст. 219 КПК України, та відсутністю інших процесуальних джерел доказів, вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості підозрюваних та інших осіб у суді.