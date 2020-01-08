Український лайнер розбився майже відразу після зльоту

Літак, що летів з Тегерана в Київ, упав біля тегеранського Міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

За повідомленнями ЗМІ, на борту було 180 пасажирів.

Поки інформація офіційно не підтверджена владою.

Літак належав "Українським авіалініям".

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ. Літак впав майже відразу після зльоту.

Попередня причина — технічні проблеми лайнера. Відомо, що літак літав менше чотирьох років. Перший проліт він здійснив у червні 2016 року.

У той же час за даними видання Al-Hadath, український літак був випадково збитий іранськими ППО. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Очевидці зняли момент падіння Боїнга 737. На ньому, як повідомляється, сам момент падіння українського літака недалеко від аеропорту Тегерана. Ця палаюча точка, як пишуть автори, і є той самий «Боїнг».

Інформації про жертви поки немає.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати – Ппр-Султан, розбився при зльоті. На борту перебувало 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи загинули 15 осіб. Серед пасажирів були два громадянина України, один громадянин Киргизстану і один громадянин Китаю.

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Місцеві ЗМІ повідомляли, що пілот живий.

Нагадаємо, літак звалився в Житомирській області.

Як повідомляла Politeka, пасажирський літак зіткнувся з НЛО під час польоту: «в корпусі пробита велика діра».

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