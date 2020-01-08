Катастрофу українського літака офіційно підтвердили представники аеропорту Тегерана

Boeing 737 розбився незабаром після зльоту з аеропорту в Тегерані після півночі в середу, 8 січня. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ.

Повідомляється, що літак належить авіакомпанії Міжнародні авіалінії України. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Ніхто не вижив.

Голова Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко впізнати з-за високої ступеня ушкоджень.

Київський міжнародний аеропорт Бориспіль поки не має інформації про можливу катастрофу українського лайнера. Сервіс FlightRadar24 повідомляє, що через дві хвилини після зльоту Boeing 737 перестав передавати дані.

Відомо, що борт літав менше чотирьох років. Перший проліт він здійснив у червні 2016 року.

Попередня причина — технічні проблеми лайнера.

У той же час за даними видання Al-Hadath, український літак був випадково збитий іранськими ППО. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У мережі публікують нові кадри з місця трагедії.

Зазначимо, на трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Заяву з цього приводу з'явилося на його офіційній сторінці в Facebook.

Президент висловив співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу.

Зеленський додав, що посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списках загиблих.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати – Ппр-Султан, розбився при зльоті. На борту перебувало 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи загинули 15 осіб. Серед пасажирів були два громадянина України, один громадянин Киргизстану і один громадянин Китаю.

Раніше ми писали, у провінції Анталія на півдні Туреччини розбився навчальний літак.

Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.



The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020

Повітряне судно впало у районі Манавгат, який знаходиться недалеко від курортного міста Сіде.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що пілот живий.

На этом видео – первые секунды после падения украинского «Боинга» в окрестностях Тегерана. При крушении самолёта погибли 176 человек. pic.twitter.com/45V9VR1VZs — baza (@bazabazon) January 8, 2020

Нагадаємо, літак звалився в Житомирській області.

Як повідомляла Politeka, пасажирський літак зіткнувся з НЛО під час польоту: «в корпусі пробита велика діра».

Також Politeka писала, що літак з пасажирами звалився в місті.