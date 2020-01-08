Крушение украинского самолета официально подтвердили представители аэропорта Тегерана

Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране после полуночи в среду, 8 января. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев.

Сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании Международные авиалинии Украины. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Киевский международный аэропорт Борисполь пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера. Сервис FlightRadar24 сообщает, что через две минуты после взлета Boeing 737 перестал передавать данные.

Известно, что борт летал меньше четырех лет. Первый пролет он совершил в июне 2016 года.

Предварительная причина — технические проблемы лайнера.

В то же время по данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

В сети публикуют новые кадры с места трагедии.

Отметим, на трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Заявление по этому поводу появилось на его официальной странице в Facebook.

Президент выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.

Зеленский добавил, что посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы – Нур-Султан, разбился при взлете. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек. Среди пассажиров были два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Китая.

Ранее мы писали, в провинции Анталья на юге Турции потерпел крушение учебный самолет.

Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.



The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020

Воздушное судно упало в районе Манавгат, который находится недалеко от курортного города Сиде.

Местные СМИ сообщали, что пилот жив.

На этом видео – первые секунды после падения украинского «Боинга» в окрестностях Тегерана. При крушении самолёта погибли 176 человек. pic.twitter.com/45V9VR1VZs — baza (@bazabazon) January 8, 2020

Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.

Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул в городе.