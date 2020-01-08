Крушение украинского самолета официально подтвердили представители аэропорта Тегерана
Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране после полуночи в среду, 8 января. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев.
Сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании Международные авиалинии Украины. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил.
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Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.
Киевский международный аэропорт Борисполь пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера. Сервис FlightRadar24 сообщает, что через две минуты после взлета Boeing 737 перестал передавать данные.
Известно, что борт летал меньше четырех лет. Первый пролет он совершил в июне 2016 года.
Предварительная причина — технические проблемы лайнера.
В то же время по данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.
В сети публикуют новые кадры с места трагедии.
Отметим, на трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Заявление по этому поводу появилось на его официальной странице в Facebook.
Президент выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.
Зеленский добавил, что посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших.
Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы – Нур-Султан, разбился при взлете. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек. Среди пассажиров были два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Китая.
Ранее мы писали, в провинции Анталья на юге Турции потерпел крушение учебный самолет.
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Местные СМИ сообщали, что пилот жив.
Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.
Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».
Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул в городе.