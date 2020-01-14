Біля ТЦ Осеап Plaza тимчасово чергує охорона від мародерів

Про це повідомляє кореспондент видання "Сегодня".

Проїжджа частина розрита, рух транспорту перекрито. Поруч з ТЦ провалилася частина дороги. Картина нагадує сюжет фільму про кінець світу.

При цьому на фото можна добре розглянути стан старих труб, а також побачити нові, які привезли до місця прориву.

Всередині ТЦ прибирають приміщення, а продавці кажуть, що це вже не перший прорив за останні кілька років.

Зараз інкасатори вивозять з ТЦ гроші, а продавці виносять свій товар на вулицю, ймовірно, щоб просушити.

Нагадаємо, НП сталася ввечері в понеділок, 13 січня, - в районі Либідської поруч з ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрасу, окріп затопив нульовий поверх торгового центру. Постраждали люди і автомобілі, залишені на парковці. В одну з утворених ям потрапив автобус "Богдан" з пасажирами.

За інформацією прес-служби ДСНС Києва, кількість постраждалих зросла до 10. Трьом людям надали допомогу на місці, решту госпіталізували. З маршрутки, а також тролейбуса, який стояв поруч. З парової завіси, евакуювали 7 осіб.

У мережу потрапили кадри, як відвідувачі Ocean Plaza намагалися вибити вікна на першому поверсі, щоб врятуватися з затопленого окропом ТРЦ.

Один з учасників події у Фейсбуці подякував рятувальника, який на власних плечах виносив людей із затопленого приміщення. За словами Ігоря Гону, він і ще четверо осіб близько години рятувалися від окропу, піднявшись на тумбочки. До того часу вода піднялася на 5-10 см.

Міська влада прокоментувала інцидент і обіцяла компенсувати збитки водіїв, чиї авто постраждали біля Ocean Plaza.

"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", – заявив представник КМДА.

Нагадаємо, потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарились окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа в Києві: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що «Зваритися в окропі»: люди в Ocean Plaza кричали від болю, кількість постраждалих зросла.