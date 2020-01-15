У Польщі біля села Кобіела зіткнулися вантажівка і автомобіль, в результаті чого загинули двоє українців

Про трагедії пишуть польські ЗМІ.

Аварія сталася 14 січня близько 12:30. Як зазначається, вантажівка зіткнулася з автомобілем. Двоє молодих хлопців, які перебували в автомобілі, загинули до приїзду рятувальників.

За даними голова Ярославицкой ВІДГ Леоніда Прудникова, двоє загиблих - з села Велика Городниця Рівненської області. Їм було до 30 років.

Повідомляється, що польські правоохоронці встановлюють всі обставини і причини смертельного ДТП.

Нагадаємо, раніше туристичний автобус, який їхав у Польщу, охопило полум'я.

пригода сталася на трасі "Київ-Чоп". В автобусі перебувало 46 осіб. Про це повідомила прес-служба ДСНС області.

Повідомлення говорить: "30 листопада о 12:27 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загорання в моторному відсіку двоповерхового пасажирського автобуса міжнародного сполучення Харків-Познань на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця 1 Рівненського району. До місця події було негайно направлено два чергових пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС".

Водій сам намагався впоратися з вогнем за допомогою вогнегасника, ще до прибуття спеціалістів. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Раніше ще два трагічні випадки з українськими заробітчанами відбулися в Польщі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Перший випадок стався 22 жовтня в Каліші (Великопольське воєводство) близько 21:00. Поліцейські розповіли, що 20-річний хлопець раптово вийшов на дорогу перед вантажівкою Scania. Водій не встиг загальмувати. Молодого українця розчавило, його доставили в лікарню, де він помер.

А другий випадок стався в Тарнові Подгурни 29 жовтня 48-річного українця збив водій легковика. Відомо, що заробітчанин йшов по узбіччю разом з колегами, які також приїхали з України. Подробиці трагедії невідомі.

Нагадаємо, масштабна аварія на трасі: "11 машин перетворилися на купу металу".

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