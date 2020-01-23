У Черкасах помер 4-річний хлопчик, якого разом із братом і дідусем збила автівка на переході

Старого чоловіка разом з двома маленькими онуками під час переходу на нерегульованому перехресті збив таксист. Один з онуків, Єгор, помер у лікарні, не виходячи з коми. Про це розповів телеведучий розважально-інформаційної програми «Сніданок з 1+1» Руслан Сєнічкін та друг родини, пише Politeka.net.

«Єгорчик сьогодні не витримав... В лікарні. Перебуваючи в комі майже 2 тижні після ДТП. Таксист, рухаючись з надмірною швидкістю, збив на нерегульованому перехресті, на переході його братика-близнюка та їхнього дідуся. Спочатку я написав пост про ще одне прохання допомогти хто як може батькам. Тепер інший сумний зміст. Через півтора тижні після трагедії на місці ДТП встановили дорожні знаки. На фарбу для зебри грошей не вистачило... Скільки ще потрібно жертв, скалічених життів, щоб зробили хоча б це?», – поскаржився телеведучий у соцмережі.

Також він розповів, що довелося робити батькам після такої трагедії. Батьки хлопчика, убиті горем, не знали, що робити в такій ситуації. Вони вирішили, що це "марною рух в односторонньому напрямку".

Друзі сім'ї прийшли на допомогу і пішли буквально випрошувати у депутатів Черкас гроші на допомогу для дитини. Депутати міста Змогли виділити 27 тисяч гривень, але Відзначивши, що можуть перевести тільки через місяць.

"Сьогодні в дитсадок батьки з дітьми самостійно влаштували благодійний ярмарок для збору коштів на лікування. 17 тисяч грн. Насобірали», - написав телеведучий в мережі.

Сєнічкін також із сумом зізнався, що владі не має діла до біди простих людей.

«Ось ознака тієї соборності, єднання навколо біди. Владі (державі, системі) начхати на таких людей. Об’єднуються навколо біди самі люди, навіть на відстані, навіть незнайомі. І тільки так... Бо іншого не дано. R.I.P., Єгорчику Найщиріші співчуття родині», – додав він.

Нагадаємо, що під Києвом сталася масштабна ДТП з мікроавтобусом: "вилетів з дороги і...".

Як повідомляла Politeka, прокляття нависло над родиною відомого продюсера: "розбилася в ДТП...".

Також Politeka писала про те, що маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП у Кривому Розі: перші кадри з місця аварії.