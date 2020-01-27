Сили ООС зазнали катастрофічних втрат на Донбасі через постійні обстріли з боку російсько-окупаційних військ

Про це традиційно інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

За інформацією військових, впродовж минулої доби підконтрольні Росії терористичні бандформування "Л/ДНР" 12 разів порушили режим припинення вогню.

Позиції бійців ЗСУ підступний ворог обстрілював із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сім випадків порушення режиму припинення вогню були зафіксовані у зоні відповідальності "Схід": двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів; поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще п'ять разів російські окупанти "Л/ДНР" обстрілювали позиції бійців ЗСУ у районі відповідальності "Північ": два рази неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-мм міномету – 4 міни, а також гранатометів різних систем; двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-мм міномету; неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

На жаль, але українська армія продовжує нести втрати на передовій серед особового складу. Внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ "Л/ДНР" один наш військовий загинув, ще один отримав бойову травму.

У прес-центрі штабу ООС також повідомили, що вчора, 26 січня, бійці ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. У результаті підриву загинув ще один військовослужбовець, іншого госпіталізували з бойовою травмою.

Вже від початку поточної доби російсько-терористичні бандформування "Л/ДНР" встигли порушити режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Пісків. Втрат серед особового складу не зафіксовано.

Нагадаємо, молодий боєць з одеської бригади віддав життя за Україну: трагічні подробиці

Як повідомляла Politeka, окупанти отримали по зубах від ЗСУ за мінометне пекло: «великі втрати», деталі.

Також Politeka писала, душогуби Путіна підло розправилися з молодим командиром ЗСУ: фото Героя та деталі трагедії.