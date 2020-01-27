Силы ООС понесли катастрофические потери на Донбассе из-за постоянных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск

Об этом традиционно информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По информации военных, за минувшие сутки подконтрольные России террористические бандформирования "Л/ДНР" 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Позиции бойцов ВСУ коварный враг обстреливал из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь случаев нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в зоне ответственности "Восток": дважды неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов; рядом с Лебединским – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевка – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Гнутовое – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще пять раз российские оккупанты "Л/ДНР" обстреливали позиции бойцов ВСУ в районе ответственности "Север": два раза неподалеку Орехов – из минометов калибра 120 мм – 3 мины и 82-мм миномету – 4 мины, а также гранатометов различных систем; дважды рядом населенного пункта Новотошковское – 8 мин со 120-мм миномету; неподалеку Крымского – с миномету калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Увы, но украинская армия продолжает нести потери на передовой среди личного состава. Вследствие обстрелов со стороны оккупационных войск "Л/ДНР" один наш военный погиб, еще один получил боевую травму.

В пресс-центре штаба ООС также сообщили, что вчера, 26 января, бойцы ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате подрыва погиб еще один военнослужащий, другого госпитализировали с боевой травмой.

Уже от начала текущих суток российско-террористические бандформирования "Л/ДНР" успели нарушить режим прекращения огня. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям ВСУ вблизи Песков. Потерь среди личного состава не зафиксировано.

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