Сьогодні, 26 січня, Україна втратила ще одного захисника на Донбасі

Як стало відомо, молодий командир ВСУ Антон Хоба героїчно загинув в зоні ООС. Сумні новини повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці мер Шостки Сумської області Микола Нога, пише Politeka.net

"На фронті героїчно загинув командир відділення Антон Хоба. Шостка втратила ще одного сина у цій страшній війні. Загинув ще один доброволець. Від імені жителів Шосткинського об'єднаної територіальної громади висловлюю глибокі співчуття усім, хто знав Антона. Це втрата для кожного з нас і наше спільне горе. Схиляємо голови перед пам'яттю героя і молимося за упокій його душі", – написав він.

Відомо, що Хоба народився у 1992 році. На передовій молодий чоловік був з 2015.

Раніше ми писали, у зоні бойових дій на Донбасі ворожа куля обірвала життя 23-річного військовослужбовця з одеської бригади.

Про це повідомила прес-служба 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового проходу на офіційній сторінці у Фейсбуці.

«9 анваря близько 23:00 противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по позиціях ВСУ, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав важке поранення і через декілька годин помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загиблому було 23 роки.

Також ми писали, на передовій загинули двоє українських військовослужбовців — Ярослава Никоненко і Юрій Громович, першу — називали Ангелом, молода дівчина пішла воювати з-за свого покійного батька і отримала ворожу кулю снайпера на Донбасі. Українські бійці помстилися ворогові за втрати:

«Сьогодні хочемо показати вам відео успішної бойової операції розвідувальної групи К-2 не з БПЛА, як зазвичай, а з самих вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою». Після постійних обстрілів бойовиків і втрати українців, вітчизняні розвідники К-2 пішли на справу — воїни добряче вдарили по ворогу.

Нагадаємо, молодий боєць з одеської бригади віддав життя за Україну: трагічні подробиці

Як повідомляла Politeka, окупанти отримали по зубах від ВСУ за мінометний пекло: «великі втрати», деталі.

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