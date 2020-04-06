Блогер у гламурній тусовці працював більше 10 років

У транспортному засобі, крім українця Павла Петеля, знаходились ще троє людей

Про це з посиланням на Telegram-канал Mash повідомляє Politeka.net.

Повідомляється, що страшна ДТП з фатальним результатом сталася ще 4 квітня.

Зокрема, під Москвою в страшній аварії загинув український блогер Павло Петель, якого раніше порівнювали з Кончитою Вурст.

"Павло Петель загинув у ДТП з таксистом, якого зупинив по дорозі до Москви. Блогер прямував до Москви з міграційного центру в Сахарово. Зупинив попутку, її водій на швидкості близько 200 км/год врізався у вантажівку. Блогер сидів на передньому пасажирському сидінні "Мерседеса" і загинув відразу", - йдеться в повідомленні.

На момент аварії в салоні автомобіля знаходилися четверо людей: водій та 2 пасажири загинули на місці, ще одна людина змогла вижити і її госпіталізували в лікарню.

Варто відзначити, що Павло Петель заробляв на життя як епатажний блогер і шоумен. Користувачі в мережі стверджують, що в "гламурну тусовку" Павло прийшов ще в 2008 році і з тих пір він активно виступав на корпоративах у відвертих купальниках і перуках, через що його часто порівнювали з Кончитою Вурст.

Раніше ми повідомляли про жахливу ДТП з українцями, яка сталася у Словаччині. За інформацією поліцейських, на дорозі I/18 між населеними пунктами Ружомберок - Чернова трапилася аварія.

Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українцями на швидкості зіткнувся з пасажирським автобусом. Місцеві ЗМІ стверджують, що водій мікроавтобуса виїжджав з АЗС і не надав перевагу в русі автобусу, який заїжджав з головної дороги. В результаті зіткнення останній злетів з дороги у 8-метровий яр.

В соцмережах повідомляється, що 26-річний водій і його 23-річний змінник отримали смертельні травми і померли на місці. Загиблі були жителями Тячівського району Закарпаття.

Нагадаємо, переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося по дорозі на концерт.

Як повідомляла Politeka, арабський студент збив дівчину на пішохідному переході.

Також Politeka писала, що біля столиці нетверезий донеччанин влаштував ДТП і солодко захропів.