Пожежі в Україні не припиняються вже близько місяця, горить Чорнобильська зона, Карпати, Полісся

При цьому експерти попередили про велику небезпеку такої ситуації для українців, передає «Сьогодні».

Директор Укргідрометцентру Олександр Кульбіда розповів, що зараз в Україні надзвичайна пожежна небезпека з-за того, що зима була без снігу, а весною опадів випало на 50% менше норми.

Основною причиною пожеж називають підпали сухої трави.

При цьому експерти підкреслюють, що при згоранні тонни рослинних залишків у повітря потрапляє близько дев'яти кілограмів небезпечних сполук.

"На жаль, практика підпалювання сухої трави досі існує в Росії, Білорусі та Україні. У країнах ЄС органічні відходи компостують, а природу намагаються зберігати максимально недоторканою. Такі підпали – це злочин проти самих себе. У повітря виділяється цілий комплекс токсичних сполук – пил, оксиди азоту, чадний газ, важкі метали, бензопірен і діоксини – одні з найбільш отруйних речовин для людини", – каже Юлія Пашковська, координатор міжнародного кліматичного руху 350.org у Східній Європі, Кавказі та Центральній Азії.

Крім того, Україна переживає водний стрес. Нещодавно Державне агентство водних ресурсів заявило, що споживання води можуть ограничитьвпервые за 120 років. Сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність.

Експерт попереджає, що оскільки клімат в країні змінюється в бік посушливого, то ситуація з пожежами може ще більше загостритися.

"Ситуація може бути гіршою, ніж в Австралії – у нас нема стільки техніки і добровільних навчених пожежних команд. А труднощі з водою можуть зробити ситуацію критичною. А якщо в період пожеж ще прийде антициклон – весь отруйний дим просто нерухомо ляже над містами і селами, – то може повторитися трагічна ситуація, яка трапилася в Лондоні 1952 року, коли від вугільного смогу загинуло 12 тисяч осіб", – каже експерт.

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинувся на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

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