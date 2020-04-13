Пожары в Украине не прекращаются уже около месяца, горить Чернобыльская зона, Карпаты, Полесье

При этом эксперты предупредили о большой опасности такой ситуации для украинцев, передает «Сегодня».

Директор Укргидрометцентра Александр Кульбида рассказал, что сейчас в Украине чрезвычайная пожароопасность из-за того, что зима была без снега, а весной осадков выпало на 50% меньше нормы.

Основной причиной пожаров называют поджоги сухой травы.

При этой эксперты подчеркивают, что при сгорании тонны растительных остатков в воздух попадает около девяти килограмм опасных соединений.

"Такие поджоги – это преступление против самих себя. В воздух выделяется целый комплекс токсических соединений – пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензопирен и диоксины – одни из самых ядовитых веществ для человека", – говорит Юлия Пашковская, координатор международного климатического движения 350.org в Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии.

Кроме того, в Украине возникла сложная ситуация с водой. Государственное агентство водных ресурсов предупредило, что потребление воды могут ограничить впервые за 120 лет. Сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность.

Эксперт предупреждает, что поскольку климат в стране меняется в сторону посушливого, то ситуация с пожарами может еще больше обостриться.

"Ситуация может быть хуже, чем в Австралии – у нас нет столько техники и добровольных обученных пожарных команд. А трудности с водой могут сделать ситуацию критической. А если в период пожаров еще придет антициклон – весь ядовитый дым просто неподвижно ляжет над городами и селами, – то может повториться трагическая ситуация, которая случилась в Лондоне 1952 года, когда от угольного смога погибло 12 тысяч человек", – говорит эксперт.

Напомним, чернобыльский пожар перебросился на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

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