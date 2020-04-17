Кошмарні масштабні пожежі спалахнули в Житомирській області в Овруцькому районі
Вогонь розгорівся 16 квітня. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
Зараз пожежа охопила територію в 50 га. З вогнем борються лише 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС. Їм допомагають 45 лісівників з невеликою кількістю техніки. Але вогонь все ще вирує на території.
Місцеві жителі розповідають, що пожежники їх району працюють наодинці, без підтримки рятувальників з інших областей. Тому вогонь поширюється дуже стрімко.
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Вогонь знищує будинки в різних селах. Люди публікують моторошні кадри. В мережі пишуть, що вогонь вразив села в Овруцькому районі: Магдин, Личмани, Рудня, Дивошин.
У людей вщент згоріли хати. У селі Журба вогонь знищив церкву.
Люди намагаються протистояти стихії, села обкопують канавами, однак полум'я відвойовує території. Рятувальники вивозять місцевих жителів.
Крім того горять величезні лісові масиви.
Фото: facebook.com/Віталій Юшкевич
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