Кошмарні масштабні пожежі спалахнули в Житомирській області в Овруцькому районі

Вогонь розгорівся 16 квітня. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Зараз пожежа охопила територію в 50 га. З вогнем борються лише 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС. Їм допомагають 45 лісівників з невеликою кількістю техніки. Але вогонь все ще вирує на території.

Місцеві жителі розповідають, що пожежники їх району працюють наодинці, без підтримки рятувальників з інших областей. Тому вогонь поширюється дуже стрімко.

Вогонь знищує будинки в різних селах. Люди публікують моторошні кадри. В мережі пишуть, що вогонь вразив села в Овруцькому районі: Магдин, Личмани, Рудня, Дивошин.

У людей вщент згоріли хати. У селі Журба вогонь знищив церкву.

Люди намагаються протистояти стихії, села обкопують канавами, однак полум'я відвойовує території. Рятувальники вивозять місцевих жителів.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Крім того горять величезні лісові масиви.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Фото: facebook.com/Віталій Юшкевич

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