Пожежі, що охопили Житомирську область, зашкодять як мінімум трьом українським областям

Про це повідомив голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час брифінгу. За його словами, смог, що утворився в результаті лісових пожеж, переміщається в Черкаську, Полтавську та Дніпропетровську області. У Києві ж концентрація шкідливих речовин у повітряних масах зменшиться. Кульбіда попередив, що жителі цих трьох регіонів можуть відчувати запах гарі.

Нагадаємо, що 16 квітня в Житомирській області сталася страшна пожежа, яка знищила десятки будинків в одному з сіл. Пожежа, як і в більшості випадків, сталася через підпал сухої трави. Саме ця пожежа і стала причиною смогу в українській столиці. Відзначається, що пожежа поширилася на величезні території.

А це вже палає Житомирська область - ліса й села. А ви все дивуєтесь чому у Києві дихати важко? Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 17. April 2020

Як заявив у себе в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, причиною рекордного забруднення повітря в Києві стали пожежі на Житомирщині і сильний вітер. Через сильні пориви вітру утворилася пилова буря, до якої додалися клуби диму від пожеж. Геращенко переконує, що смог у Києві не має відношення до пожеж у Чорнобильській зоні.

«Виразно видно, що дим лісових пожеж принесений з Житомирської області, а не із зони Чорнобильської АЕС, де пожежі були зупинені до вівторка. Ніякого підвищення радіоактивного фону в Києві та його околицях не спостерігається», - спробував Геращенко заспокоїти українців.

Нагадаємо, що потужна пожежа охопила ресторан у Києві, чорний дим видно здалеку: кадри НП.

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