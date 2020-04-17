Пожары, охватившие Житомирскую область, навредят как минимум трем украинским областям

Об этом сообщил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида во время брифинга. По его словам, смог, образовавшийся в результате лесных пожаров, перемещается в Черкасскую, Полтавскую и Днепропетровскую области. В Киеве же концентрация вредных веществ в воздушных массах уменьшится. Кульбида предупредил, что жители этих трех регионов могут ощущать запах гари.

Напомним, что 16 апреля в Житомирской области произошел жуткий пожар, который уничтожил десятки домов в одном из сел. Пожар, как и в большинстве случаев, произошел из-за поджога сухой травы. Именно этот пожар и стал причиной смога в украинской столице. Отмечается, что пожар распространился на огромные территории.

А це вже палає Житомирська область - ліса й села. А ви все дивуєтесь чому у Києві дихати важко? Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 17. April 2020

Как заявил у себя в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, причиной рекордного загрязнения воздуха в Киеве стали пожары на Житомирщине и сильный ветер. Из-за сильных порывов ветра образовалась пыльная буря, к которой добавились клубы дыма и гари от пожаров. Геращенко убеждает, что смог в Киеве не имеет отношения к пожарам в Чернобыльской зоне.

«Отчетливо видно, что дым лесных пожаров принесен из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС, где пожары были остановлены ко вторнику. Никакого повышения радиоактивного фона в Киеве и его окрестностях не наблюдается», - попытался Геращенко успокоить украинцев.

Напомним, что мощный пожар охватил ресторан в Киеве, черный дым видно издалека: кадры ЧП.

Как ранее сообщала Politeka, появились кадры из эпицентра нового пекла в Украине, и это не Чернобыль: «Пылают дома».

Также Politeka информировала, что ядовитый дым накрыл Киев: сколько продлится опасность, прогноз синоптиков неутешительный.