Всі люди, які перебували на борту літака, загинули в результаті авіакатастрофи

Про це інформує агентство Reuters.

Відомо, що трагедія сталася в Болівії.

За інформацією журналістів, військовий легкомоторний літак Beechcraft Baron B-55 повинен був повернути іспанців на батьківщину через епідемії вірус, яка не обійшла стороною і Болівію.

Катастрофа сталася недалеко від південно-східного міста Тринідад, звідки громадян Іспанії доставляли в більш великий транспортний вузол Санта-Крус. Через 12 хвилин після зльоту пілот легкомоторного літака повідомив про намір повернутися в аеропорт Тринідаду через відмову двигуна.

Через якийсь час зв'язок з повітряним судном був втрачений. В результаті авіакатастрофи загинули двоє пілотів і четверо іспанців.

Болівійська влада створила групу для розслідування авіакатастрофи, в результаті якої загинули іноземці. Протягом восьми днів буде оприлюднено доповідь про трагедію.

Раніше ми повідомляли про авіакатастрофі, яка сталася під Дніпром. НП з легкомоторним літаком «Grumman» сталася у п'ятницю, 1 травня, в Дніпропетровській області.

Наголошується, що повітряне судно впало за межами населеного пункту в Дніпровському районі поблизу вулиці Березинської за межами злітно-посадочної площадки «Кам'янка». На місці події знайдені тіла двох чоловіків.

Причини аварії встановлюють співробітники правоохоронних органів. Не виключено, що пілот не впорався з керуванням та допустив зіткнення з землею.

Нагадаємо, два вертольоти зіткнулися в небі: багато жертв.

Також Politeka писала, що літак з пасажирами розбився на сході країни: 20 чоловік на борту.