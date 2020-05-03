Людей хотели эвакуировать из региона, где бушевала эпидемия

Все люди, которые находились на борту самолета, погибли в результате авиакатастрофы

Об этом информирует агентство Reuters.

Известно, что трагедия произошла в Боливии.

По информации журналистов, военный легкомоторный самолет Beechcraft Baron B-55 должен был вернуть испанцев на родину из-за эпидемии вируса, которая не обошла стороной и Боливию.

Катастрофа произошла недалеко от юго-восточного города Тринидад, откуда граждан Испании доставляли в более крупный транспортный узел Санта-Крус. Через 12 минут после взлета легкомоторного самолета пилот сообщил о намерении вернуться в аэропорт Тринидада из-за отказа двигателя.

Через какое-то время связь с воздушным судном была потеряна. В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов и четверо испанцев.

Боливийские власти создали группу для расследования авиакатастрофы, в результате которой погибли иностранцы. В течение восьми дней будет обнародован доклад о трагедии.

Ранее мы сообщали об авиакатастрофе, которая произошла под Днепром. ЧП с легкомоторным самолетом «Grumman» произошло в пятницу, 1 мая, в Днепропетровской области.

Отмечается, что воздушное судно рухнуло вне населенного пункта в Днепровском районе вблизи улицы Березинской за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка». На месте происшествия найдены тела двух мужчин.

Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Не исключено, что пилот не справился с управлением и допустил столкновение с землей.

Напомним, два вертолета столкнулись в небе: много жертв.

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами разбился на востоке страны: 20 человек на борту.