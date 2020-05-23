Підозрюваний у розстрілі сімох друзів під Житомиром розповів, що відбувалося тієї ночі



Слова Анатолія Захаренко наводить "ТСН".

Сьогодні, 23 травня, його доставили до суду для обрання запобіжного заходу.

Під час перерви в судовому засіданні підозрюваний розповів журналістам свою версію вбивства.

На питання про те, чи було вбивство випадковістю, обвинувачений відповів: "Це був самозахист".

Також він описав події тієї злощасної ночі.

"Їх було вісім чоловік, а я був сам. Тим більше вночі. Я не ховався. Я повідомив органи, я сидів і чекав. Приїхали органи, я підійшов, поклав рушницю на капот і все. Я міг не повідомляти, а спокійно сховатися. А я цього не зробив, тому що я чесна людина", - заявив Захарченко.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 22 травня неподалік від села Новоселиця Попелянского району Житомирської області.

За попередньо версією, компанія з 8 киян приїхала на рибалку на місцевий ставок, де до них приєднався орендар. Друзі розпивали спиртні напої, а потім шестеро з них влаштувалися спати в сараї на березі водойми, а двоє продовжили випивати з орендарем ставка – професійним мисливцем.

Близько години ночі між ними розгорівся конфлікт, за якого орендар схопився за мисливську рушницю і відкрив вогонь по відпочиваючим.

Раніше трагедію прокоментувала дружина підозрюваного. За її словами, чоловіки посварилися через військової служби.

«Конфлікт розгорівся через слова його друзів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію», - стверджує Ольга.

Жінка вважає, що на реакцію її чоловіка вплинув алкоголь, який чоловіки розпивали, сидячи ввечері на березі ставка.

«Там, де випивається горілка – завжди конфлікт. Мій чоловік – людина запальна. Він вже визнав свою провину», - розповіла жінка.

Вона додала, що деякі із загиблих були приятелями її чоловіка, які до цього вже приїжджали до нього на ставок.

«Добре в нашій родині вже не буде ніколи», - впевнена Ольга.

Нагадаємо, відправив на той світ сімох друзів: драма розігралася під Житомиром, перше фото з місця.

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