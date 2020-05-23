Подозреваемый в расстреле семерых друзей под Житомиром рассказал, что происходило в ту ночь



Слова Анатолия Захаренко приводит "ТСН".

Сегодня, 23 мая, его доставили в суд для избрания меры пресечения.

Во время перерыва в судебном заседании подозреваемый рассказал журналистам свою версию убийства.

На вопрос о том, было ли убийство случайностью, обвиняемый ответил: "Это была самозащита".

Также он описал события той злополучной ночи.

"Их было восемь человек, а я был сам. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил органы, я сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек", - заявил Захарченко.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая неподалеку от села Новоселица Попелянского района Житомирской области.

По предварительно версии, компания из 8 киевлян приехала на рыбалку на местный пруд, где к ним присоединился арендатор. Друзья распивали спиртные напитки, а затем шестеро из них устроились спать в сарае на берегу водоема, а двое продолжили выпивать с арендатором пруда – профессиональным охотником.

Около часа ночи между ними разгорелся конфликт, из-за которого арендатор схватился за свое охотничье ружье и открыл огонь по отдыхающим.

Ранее трагедию прокомментировала жена подозреваемого. По ее словам, мужчины повздорили из-за военной службы.

«Конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», - утверждает Ольга.

Женщина считает, что на реакцию ее мужа повлиял алкоголь, который мужчины распивали, сидя вечером на берегу пруда.

«Там, где выпивается водка – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину», - рассказала женщина.

Она добавила, что некоторые из погибших были приятелями ее мужа, которые до этого уже приезжали к нему на пруд.

«Хорошо в нашей семье уже не будет никогда», - уверена Ольга.

Напомним, отправил на тот свет семерых друзей: драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

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