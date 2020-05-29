В "ДНР"заявляють, що українська військова авіація нібито курсує на лінії розмежування в околицях Донецька

Повідомлення телеграм-каналу бойовиків передає Діалог.

За словами окупантів, ВСУ нарощують ініціативу, проте ніяких підтверджень з боку штабу ООС про маневри авіації не надходило.

"З Донецька доповіли камради, що супротивник робить спроби прольоту штурмової авіації в безпосередній близькості від лінії розмежування, тобто фактично позицій ДНР та міської риси Донецька. Звуки прольотів літаків ворожої авіації в цей момент виразно чують мешканці північних і західних районів столиці ДНР. Такого не фіксувалося з 2014 року", - зазначено в повідомленні бойовиків.

Водночас у виданні припускають, що ця інформація може бути помилковою.

Раніше військовий оглядач Михайло Жирохов пояснив, що активізація бойовиків на Донбасі є лише "інформаційною бульбашкою". За його словами, настання чекати не варто, так як озброєні формування "Л/ДНР" - це тільки "м'ясо", у них немає ні служби мобілізації, ні резервістів.

Також ми повідомляли, що в селі Саханка, яке знаходиться на підконтрольній бойовикам території Донецької області, вибухнув склад боєприпасів.

Інцидент стався ще 7 травня, проте всі подробиці про вибух стали відомі тільки зараз.

Вибух спровокувало порушення заходів безпеки. В результаті події один бойовик загинув, ще шестеро отримали важкі поранення.

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