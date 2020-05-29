Російські лікарі поскаржилися, що їм не виплатили гроші за участь в конфлікті на Донбасі
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував офіцер ЗСУ Сергій Нещадим на своїй сторінці в Facebook.
"Не заплатили "бойові". По ходу, вони всі учасники вторгнення на Донбас армії Путіна. Лікували "орків", заборонили розповідати? Розкажіть, скільки вантажів 200" ви там поховали?", - поцікавився боєць у підписі до відео.
На кадрах медики скаржаться, що після подій 2014 року вони не отримали обіцяні "бойові".
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"Просимо розібратися. Окрема розмова – Україна. З 2014 року нам обіцяли виплатити гроші "бойові". "Бойові" пропали гроші! Ми вивозили поранених з території України, під бомбардуванням. Так, швидка допомога, фельдшери, лікарі не отримали (грошей - ред.), які штопали.", - заявив один з протестуючих.
За їх словами, вони вивозили поранених як з боку України, так і з боку Росії.
"Просто нам потім заборонили про це говорити", – заявила одна з протестуючих
Раніше військовий оглядач Михайло Жирохов пояснив, що активізація бойовиків на Донбасі є лише "інформаційною бульбашкою". За його словами, настання чекати не варто, оскільки озброєні формування "Л/ДНР" - це тільки "м'ясо", у них немає ні служби мобілізації, ні резервістів.
Нагадаємо, українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" і "екстрасенсів" для ОРДЛО.
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