Такого скандалу ще не було

Українець вчинив самогубство у прямому ефірі у соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, житель Мукачева скоїв самогубство, транслюючи процес у прямому ефірі.

Так, під час прямого ефіру місцевий житель звинуватив силовиків у тому, що вони його довели до такого стану. Пізніше він накинув петлю і скоїв суїцид.

Трансляція в соціальній мережі Facebook тривала ще кілька секунд, а потім перервався.

"Я проклинаю ... особливо му***ів Мукачівського відділу, які ... мені життя не дають", - заявив мешканець Закарпатської області перед фатальним вчинком.

За інформацією місцевих ЗМІ, факт самогубства підтвердили правоохоронні органи. Повідомляється, що за фактом загибелі чоловіка 1992 року народження було відкрито справу, розслідуванням якої займеться регіональне управління ДБР на Львівщині.

Раніше ми повідомляли про НП, що сталася на українському кордоні. Так, 30 травня на спостережному посту ЗСУ, який розташований на админгранице з окупованому Кримом, росіяни викрали українського військовослужбовця.

"В районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів Збройних Сил України", - інформує прес-служба відомства.

Військові зазначають, що пошукові заходи не принесли позитивних результатів: офіцер на телефонні дзвінки не відповідає, його точне місцезнаходження невідоме.

ВСП ЗСУ припустили, що його могли викрасти російські військовослужбовці під час несення служби. Поряд з наглядовою постом офіцери виявили сліди боротьби з невідомими особами.

Нагадаємо, ЗСУ потужно помстилися бойовикам на передовій.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали поранених українців після обстрілу окупантів, фото.

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