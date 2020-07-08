Вторгнення Росії на територію України може здійснитися, але лише на деяких напрямках

Зокрема, ймовірність атаки України з боку Росії зараз є, але навряд чи країна-агресор в нинішніх умовах піде на повномасштабний наступ з декількох напрямків.

Про це заявив координатор групи "Інформаційне опір" Костянтин Машовець прес-службі волонтерського фонду "Повернись живим".



На його думку, відкидати такий варіант не можна, однак не варто й переоцінювати боєздатність противника.

"Росія і далі нарощує військові сили поблизу наших кордонів і на окупованих територіях. Вона і далі накачує військові м'язи. Об'єктивно наша влада має рацію, коли каже, що така вірогідність є. Вони можуть з тих або інших причин зважитися на проведення певної операції, проте навряд чи розраховують на велику війну, велику операцію", – вважає Машовець.

Експерт зазначив, що РФ цілком може вдатися до військової операції оперативно-тактичного масштабу, використовувати високоточну зброю зі своєї території, влаштувати загострення на Донбасі або спробувати прокласти шлях до води на півдні України.

Подібної думки дотримується і представник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук. Він вважає, що мобілізаційні заходи РФ можуть свідчити про можливий напад на чотири міста України.

"Мета вже зрозуміло яка – це Херсонська дамба і вихід на воду Северокрымского каналу, але це не основна мета, основна мета – це прямий коридор з містом Одеса, Маріуполь, Генічеськ та Бердянськ – так званий сухопутний коридор в Придністров'ї. Другий шлях – це дії під навчання "Кавказ-2020", які будуть досить потужними в цьому році", – сказав Макарук,

Він додав, що найбільш вірогідними цілями Кремля поки є рейтинги Путіна і відпрацювання військової логістики в окупованих Донбасі і Криму.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі "пішли в загул" і почали знищувати самі себе: "13 вбитих і 15 ранених".

Як повідомляла Politeka, у Кремлі перейшли до нової стадії окупації України, озвучена ціль: "частиною РФ стає...".

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