Грози і зливи, які обрушилися на Західну Україну минулої ночі, наробили чимало біди

За інформацією ЗМІ, найбільше дісталося Волині, Рівненській та Львівській областям, передає Politeka.net.

Стихія залишила без світла понад сто населених пунктів, затопила дороги, приватні будинки і навіть спровокувала людські жертви.

Так, у прес-службі ГУ ДСНС в Рівненській області розповіли про те, що у містах Корець та Острог через сильний вітер дерева впали на житлові будинки. Лише дивом обійшлося без жертв.

В інших районах бійці ДСНС відкачували воду з окремих підтоплених домогосподарств і розчищали від повалених дерев автодороги місцевого значення.

На Волині стихія забрала життя 31-річного чоловіка. Трагедія сталася увечері 11 липня в Горохівському районі. Чоловік рибалив на ставку в той момент, коли в нього влучила блискавка. Його намагалися врятувати інші рибалки, проте всі спроби виявилися безрезультатними, і повернути до життя його не вдалося.

При цьому синоптики відзначають, що в найближчу добу ситуація в перерахованих регіонах буде залишатися небезпечною.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, 12-13 липня, при подальшому підвищенні рівня води з добовою інтенсивністю 1-3 см, на річці Прип'ять у створі поста Річиця очікується перевищення небезпечної відмітки підтоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих населених пунктах Ратневського району Волинської області, які знаходяться поблизу річок.

Також у цей період на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом води на 0,3-1,3 м над рівнями. За сильних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Через сильні дощі на річках басейнів Прута i Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями. В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків.

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