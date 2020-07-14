За шість років у Криму 45 людей зникли безвісти

C початку анексії Криму без вісті пропали 45 жителів півострова

Про це повідомляє Politeкa з посиланням представництво Президента України в АРК.

З 2014 року, за даними громадської організації КрымЅОЅ, на території тимчасово окупованого Криму за шість років російської окупації 45 людей зникли безвісти, доля 15 з них до цих пір невідома.

На даний момент Кабміном України формується Комісія з питань осіб, зниклих без вести за особливих обставин. Після того, як комісія почне роботу представництво Президента в Криму планує піднімати питання насильницьких зникнень, що здійснюються в період окупації на території АР Крим та міста Севастополя та перебуває на постійному зв'язку з прокуратурою АРК за кожним випадком зникнення.

"Насильницькі зникнення – це одне з тяжких злочинів, скоєних окупантом, який створює атмосферу страху, залякуючи родичів і друзів зниклих. Такі злочини Росія здійснює як на своїх територіях, коли тисячі людей в Чечні стали жертвами насильницьких зникнень, так і на окупованих нею територіях. Уявіть, що на очах близьких людину затримують правоохоронці у формі і потім він зникає для всіх: її немає в СІЗО, відділеннях поліції або в суді, ні в лікарнях, вона не з'являється вдома", – наголосила заступник постпреда Президента в АРК Таміла Ташева.

За її словами, така невідомість може тривати місяці й роки.

"Завдання держави – документувати випадки насильницьких зникнень, в межах повноважень здійснювати розслідування і залучати міжнародні організації до розшуку, підтримувати родичів зниклих без вести, яка може включати не тільки матеріальну допомогу, але й психологічну підтримку та постійний доступ до інформації про стан розслідування", – додала чиновниця.

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