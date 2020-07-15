26-річна громадянка України Майя Ваколюк стала жертвою іноземця

Про це пише місцеве видання "Володимир.Media".

Відомо. що трагедія сталася вчора, 14 липня, в польському місті Пулави.

Так, 26-річну українку Майю Ваколюк жорстоко зарізали, а душогубом виявився 45-річний громадянин Молдови.

За інформацією журналістів, чоловік і жінка жили в одному будинку, працювали на заводі з переробки фруктів у гміні В'явольниця.

Між ними виник конфлікт, після чого громадянин Молдови затягнув Майю до будівлі і завдав їй ножові поранення.

Незважаючи на всі зусилля лікарів, жінка померла в госпіталі. Чоловіка затримали на місці події. Також поліцейські вилучили ніж, який став знаряддям вбивства. Мотив зловмисника ще належить встановити силовикам.

Відомо, що загибла 26-річна Майя Ваколюк є уродженкою Володимира-Волинського. Знайомі дівчата стверджують, що вона була життєрадісною і щирою. Українку любили і поважали всі, хто її знав.

26-річна Майя Ваколюк також виховувала дворічного сина, у якого скоро день народження. Душогубові, який завдав фатальні дівчині поранення, загрожує до 25 років тюремного ув'язнення або довічне.

Раніше ми розповідали про трагедію з лідером "Свободи". Інцидент стався в суботу, 11 липня, в Миколаєві.

Зокрема, "швидка" забрала активіста, лідера ВО "Свобода" у Миколаєві Демида Губського прямо з його власного будинку.

"Сьогодні близько 7:45 в поліцію надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми - несквозне вогнепальне поранення в голову. Зараз медики надають йому необхідну допомогу", - повідомлялося раніше.

Нагадаємо, тіло депутата знайшли під вікнами багатоповерхівки: "могли допомогти піти...", фатальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася у соратниці Януковича: «знайдений мертвим…», перші подробиці.

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