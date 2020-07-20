Офіс генпрокурора продовжує боротися з корупціонерами у владних та силових структурах

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ОГПУ.

Зокрема, прокурори спільно з детективами ДБР та поліцейськими викрили трьох посадових осіб митних постів Одеської митниці ДМС на одержанні хабаря.

Під час слідства було встановлено, що керівник одного з відділів митного оформлення, вступивши у попередню змову із в. о. очільника митного поста «Одеса» Одеської митниці ДМС, використовуючи своє службове становище, організували незаконну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснювали імпорт вантажів транспортом морського сполучення. Митники систематично одержували «винагороду» за безперешкодний пропуск та прискорення митного оформлення.



Їх затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $2100 від ТОВ за безперешкодне митне оформлення контейнерів з вантажем.

Окрім цього прокурори встановили, що очільник митного поста «Кучурган» Одеської митниці організував подібну незаконну схему поборів від фізосіб за розмитнення транспортних засобів.

Він був затриманий згідно законодавства після одержання 1800 доларів США неправомірної вигоди від особи за безперешкодне митне оформлення п’яти автівок.

У прес-службі ОГПУ додали, що наразі вирішуються питання щодо повідомлення високопоставленим затриманим про підозру.

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