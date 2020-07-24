Чоловік на автівці потрапив у засідку, яку влаштували прямо у кущах

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що трагедія сталася вчора, 23 липня, на Київщині.

Зокрема, на віце-президента боксерського клубу Ігоря Плекана було здійснено замах поблизу населеного пункту Артемівка (Бориспільський район).

Автівку Плекана розстріляли із засідки, яку влаштували поблизу залізничного переїзду у кущах. Зазначається, що зловмисники стріляли з автоматичної зброї.

В цілому, зловмисники здійснили сім пострілів, два з яких були смертельні у голову. У районі було введено план "Сирена".

Варто також зазначити, що Ігор Плекан на прізвисько "Пуля" був пов'язаний з головою банди "Торпеди".

На місці злочину працювала слідча група, який тепер треба встановити деталі трагедії та мотиви зловмисників.

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві знайшли тіло слідчого СБУ.

Тіло знайшли на вулиці Йорданській. Поліція, що прибула на виклик, виявила чоловічий труп з ознаками насильницької смерті.

Після попереднього огляду встановлено, що на тілі чоловіка – сліди крові біля правого вуха. У загиблого були вивернуті кишені штанів, знята взуття.

Пізніше стало відомо, що вбитий - слідчий з особливо важливих справ СБУ Роман Закладний. Він займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою і подіями на Донбасі.

Нагадаємо, раніше киянин розстріляв начальника за звільнення: кадри з місця події

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